Toch publiek bij Belgische rally's dankzij nieuw protocol

De voorbije weken was er heel wat commotie in de Belgische rallywereld. Veel fans vonden dat wielrennen en rally niet op gelijke voet behandeld werden. Op sociale media werden foto’s gedeeld van publiek langs de kant van het BK tijdrijden in Koksijde, terwijl de gouverneur van West-Vlaanderen geen publiek toeliet op rally’s.

We weten intussen ook waarom. De automobielfederatie RACB had nog geen protocol klaar, waarmee het naar de overheid kon stappen, zoals de meeste andere sportfederaties wel hadden gedaan.

Dat protocol is nu klaar en het kreeg ook al de goedkeuring van Vlaams minister van Sport Ben Weyts en van de provinciegouverneur. Zondag herneemt het Belgische rallyseizoen met de Rally van de Monteberg. Dat wordt een interessante testcase.