Thomas Kaminski kiest voor Engels avontuur bij Blackburn Rovers

Thomas Kaminski verdedigde sinds januari 2019 de kleuren van AA Gent. In 1,5 jaar tijd speelde hij 67 wedstrijden voor de club. In Blackburn krijgt hij net als bij Gent het rugnummer 1. Hij is de eerste Belg in de clubgeschiedenis bij de Rovers.

"De club wenst Thomas te bedanken voor zijn inzet en mentaliteit de voorbije seizoenen en wenst hem veel succes bij Blackburn Rovers", laat AA Gent weten op zijn website.