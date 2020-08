Romelu Lukaku is enige Rode Duivel in Europa League-selectie 2019-2020

Lukaku maakte in zijn eerste seizoen in Milaan stevige indruk, met 23 treffers in de Serie A en 7 doelpunten in 6 Europa League-duels. Ook in de finale eiste hij een hoofdrol op, met eerst een strafschopgoal. Nadien devieerde hij de beslissende derde treffer van Sevilla ongelukkig in eigen doel.

In de EL-selectie vindt Lukaku enkele ploegmaten terug, zoals doelman Samir Handanovic, verdediger Stefan de Vrij, middenvelders Nicolo Barella en Marcelo Brozovic, en spitsbroeder Lautaro Martinez.

Sevilla is met 8 spelers van de partij: Yassine Bounou, Sergio Reguilon, Jesus Navas, Jules Koundé, Ever Banega, Lucas Ocampos, Munir en Luuk de Jong. Lukaku is de enige Rode Duivel in de selectie.