Pinot wil in Tour afrekenen met "grootste ontgoocheling uit zijn carrière"

Frankrijk wacht al sinds 1985 op een opvolger van Bernard Hinault in de Tour. Thibaut Pinot was vorig jaar goed op weg om uit diens schaduw te treden, maar een spierscheur deed hem in de Alpen de das om.

"Dat was een grote ontgoocheling, maar ik heb ze al verwerkt", zegt Pinot, die als kopman van Groupama-FDJ een nieuwe gooi naar Tourwinst mag doen.

"Het was de grootste ontgoocheling uit mijn carrière, want ik zat in mijn allerbeste vorm. Om dat in één moment kwijt te spelen, was heel zwaar. Maar ik weet nu dat ik heel hoog mag mikken."

Pinot krijgt in het hooggebergte het gezelschap van meesterknechten Rudy Molard, Sébastien Reichenbach en David Gaudu. Ook Europees tijdritkampioen Stefan Küng mag zijn snelle benen tonen in de Tour.