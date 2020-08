Pech stopt niet voor Deceuninck-Quick Step: Stybar haalt Tour niet

De ziekenboeg van Deceuninck-Quick Step begint aardig vol te lopen: Fabio Jakobsen herstelt nog van zijn doodsmak in de Ronde van Polen, ook het seizoen van Remco Evenepoel zit erop na zijn tuimelperte in Lombardije en Yves Lampaert kan pas midden september weer in actie komen na een sleutelbeenbreuk.

Nu is ook Zdenek Stybar uitgevallen met een knieblessure. De Tsjech staat zaterdag dan ook niet aan de start van de Ronde van Frankrijk in Nice.

Zijn plaats wordt ingenomen door Tourdebutant Rémi Cavagna. De 25-jarige Fransman zou normaal gezien worden ingezet in de Giro in oktober, maar wordt nu naar Nice gehaald om kopmannen Julian Alaphilippe en Sam Bennett bij te staan.