Milwaukee boycot 5e duel in NBA-play-offs uit protest tegen neergeschoten zwarte man

De Bucks kwamen niet uit hun kleedkamer in Disney World, Orlando, om op te warmen. "We zijn het doden en de onrechtvaardigheid beu", noteerde de ESPN-website The Undefeated uit de mond van guard George Hill.

Terwijl de spelers van Orlando klaarstonden om aan de match te beginnen, verzamelden NBA-officials zich bij de kleedkamer van de Bucks.



Het was nog niet duidelijk of de Bucks een forfait aan hun broek krijgen of dat de match wordt uitgesteld en later ingehaald. De Bucks, de beste reguliere ploeg uit de NBA dit seizoen, staat 3-1 voor in de best-of-7-reeks.

De boycot is het antwoord van de Bucks op het neerschieten van Jacob Blake, een zwarte man die van dicht bij 7 keer in de rug werd geschoten door de politie, toen hij ongewapend in zijn auto wou stappen. De man overleefde het, maar zou vanaf zijn middel verlamd zijn.