Lefevere: "Ze hebben 130 hechtingen uit gezicht van Jakobsen gehaald"

"We hopen dat zijn stemband herstelt. Om voluit te ademen in de sprint gaan de stembanden open en weer toe. Als er één blijft staan, kan je niet meer voluit ademen. Jakobsen is een oersterke atleet, maar hij zal niet in 3 weken genezen."

"Ze hebben net 130 hechtingen uit zijn gezicht gehaald. Hij heeft nog slechts één tand, zijn gehemelte moet nog herstellen en één van stembanden is nog verlamd. Het was een verschrikkelijk gezicht."

Lefevere bracht gisteren in Leiden een bezoek aan het ziekenbed van Jakobsen, die in een massasprint in de Ronde van Polen een doodsmak maakte. "Hij is er veel slechter aan toe dan Evenepoel."

Na de zware valpartijen van Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel wil Lefevere de veiligheid in het peloton opkrikken. "Ik had twee begrafenissen kunnen hebben in 10 dagen", zegt de manager van Deceuninck-Quick Step.

"We gaan zelf veiligheidscomité oprichten"

De schreeuw van Lefevere om meer veiligheid valt niet in dovemansoren bij de E3 Binckbank Classic. De bomen in de laatste 3 kilometer en de gevaarlijkste punten worden voorzien van stootkussens of totems uit kunststof.

En daar stopt het niet. Lefevere wil samen met Ineos, Jumbo-Visma en Sunweb het voortouw nemen voor meer veiligheid. "We gaan niet wachten tot maart", zei hij bij de voorstelling van de totems in de E3. "We gaan zelf een fonds oprichten voor een veiligheidscomité."

"Jakobsen werd bij zijn val nog geremd door een fotograaf, anders was hij misschien dood. Die man is ook zwaargewond. De vraag is: moet die man daar staan of moet er beschermingsmateriaal worden voorzien?"

"In de wereldbeker skiën zijn er in elke gevaarlijke bocht netten. Dat kost bijna niets en had de val van Remco kunnen breken. In het snelschaatsen hebben ze wel al stootkussens geplaatst. We zijn wakker geschud door deze zware accidenten en moeten nu actie ondernemen."