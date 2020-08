Jasper Philipsen heeft het EK in Plouay niet zonder kleerscheuren verlaten. De 22-jarige sprinter kon een valpartij in het peloton niet meer vermijden. Hij liep heel wat schaafwonden op en brak een stukje van zijn tand af. Philipsen had ook last van zijn linkerpols, maar foto's in het ziekenhuis van Lorient brachten geen breuken aan het licht.