Het parcours van de Tour: dynamisch, attractief en vooral (lood)zwaar

1e etappe (zaterdag 29 augustus)

Vergeet een proloog of (ploegen)tijdrit als eerste opdracht in deze Tour. De organisatie heeft een ritje in het hinterland van Nice uitgetekend. De eerste gele trui ligt op papier klaar voor een sprinter, maar dat zal dan toch een sterke beer moeten zijn. De top van de laatste helling ligt op 60 kilometer van de finish, maar op de altijd enerverende openingsdag van een grote ronde zullen ook de aanvallers nog volop geloven in hun kansen. Of dus een sprinter de gele trui zal mogen aantrekken op de Promenade des Anglais, is lang geen certitude.

2e etappe (zondag 30 augustus)

Mocht een sprinter de eerste maillot jaune veroverd hebben, dan zal hij die op dag 2 al zeker kwijtspelen. In een ritje van 4.000 hoogtemeters wordt het hooggebergte al aangesneden. De Col de Turini, de Col d'Èze: het zijn beklimmingen die een belletje doen rinkelen bij liefhebbers van Parijs-Nice. Worden de klassementsmannen al uit hun tent gelokt of laten ze hun wapens nog even zwijgen? In dat laatste geval moeten sterke Belgen zoals Greg Van Avermaet en Wout van Aert kunnen overleven. De finish ligt overigens na een afdaling van 9 kilometer, een move die de organisatie in deze Tour wel meer heeft toegepast.

3e etappe (maandag 31 augustus)

De Tour wuift Nice uit. Deze etappe zal aangekruist zijn door de sprinters, maar ook dit profiel is bedrieglijk.



Het glooiende terrein op weg naar Sisteron zal in de kleren kruipen en zijn er wel voldoende "sprintersploegen" aanwezig om de kudde in bedwang te houden? Het wordt wellicht een traditioneel spelletje van kat en muis tussen vluchters en het peloton.

4e etappe (dinsdag 1 september)

Dag 4 in de Tour en daar is de eerste aankomst bergop. Door het niet al te zware voorgerecht zal wellicht een ruime groep de slotklim naar Orcières-Merlette aanvatten. Die col wordt omgeschreven als een loper en zal normaal gezien geen al te grote tijdsverschillen tussen de favorieten opleveren. Maar de waardeverhoudingen kunnen er (nog wat meer) geïllustreerd worden.

5e etappe (woensdag 2 september)

In de Ardèche roepen we het vakantiegevoel nog even op, maar het peloton mag niet slenteren. De mistral kan een risicofactor zijn, maar in principe wordt er vandaag gesprint. De lastige slotkilometers (lees: vals plat) kunnen voor verzuring zorgen in de kuiten van de zuivere rassprinters. Hallo, Wout van Aert?

6e etappe (donderdag 3 september)

De mannen voor het klassement zullen hun wekker moeten zetten, want deze etappe in het Centraal Massief kent een lastige ontknoping. De finish ligt "boven" op Mont Aigoual - de helling die een hoofdrol speelt in "De Renner" van auteur Tim Krabbé - maar vooral de combinatie met de twee beklimmingen in de aanloop kan in de kleren kruipen.

7e etappe (vrijdag 4 september)

De eerste week van deze Tour heeft veel twijfelgevallen voor de sprinters in petto, maar ze zouden vandaag toch hun mes en vork in deze etappe moeten kunnen zetten. Al kan één factor alles op zijn kop zetten: de wind. Krijgen we net als in Albi vorig jaar een waaierfestival, een verrassende sprintwinnaar (Wout van Aert in Albi 2019) en een slagveld bij de kandidaten voor eindwinst?

8e etappe (zaterdag 5 september)

Nog voor de eerste rustdag kampeert het peloton in de Pyreneeën. De Port de Balès en de Peyresourde hoeven geen introductie. Na de top van die laatste col duiken we naar de finish. Een kolfje naar de hand van een vluchter of een potentiële klassementsman die toch al wat tijd verloren heeft?

9e etappe (zondag 6 september)

Daags voor de eerste rustdag volgt de laatste test in de Pyreneeën. Ook vandaag wordt niet voor een aankomst bergop gekozen. Na de top van de Marie Blanque dalen we hoofdzakelijk naar finishplaats Laruns. Tempert die ontknoping de plannen van de grote kanonnen en wordt het weer een dagje voor de avonturiers?

10e etappe (dinsdag 8 september)

Wie na de eerste rustdag nog in zijn ontspannen modus zit, zal niet meteen opgeschrikt worden door golvende wegen. Het parcours oogt biljartvlak, maar in de trektocht van het ene naar het andere eiland zal de wind opnieuw het mogelijk hectische karakter van deze etappe bepalen. Welke code wordt langs de kust gehanteerd in het peloton? Alarmcode rood?

11e etappe (woensdag 9 september)

In universiteitsstad Poitiers kunnen de sprinters elkaar nog eens een lesje leren. Voor de klassementsmannen zou dit een snipperdag moeten worden, voor de rappe mannen is dit misschien wel een van hun laatste volwaardige kansen voor de Champs-Elysées in Parijs.

12e etappe (donderdag 10 september)

De langste opdracht in deze Tour staat voor de deur: 218 kilometer. Hoe het peloton zich zal gedragen, zal grotendeels afhangen van hoe de buit de voorbije dagen verdeeld is. Sprinters die op hun honger zijn blijven zitten, zullen hun ploegmaats wellicht smeken om de boel onder controle te houden. Dat wordt niet evident, want ook de vrijbuiters zullen met de glimlach aan de start verschijnen.

13e etappe (vrijdag 11 september)

De klassementsmannen zullen geen gesprekjes over koetjes en kalfjes meer kunnen houden: vandaag moeten ze er staan. De Tour betast opnieuw het Centraal Massief. Hoewel de echte reuzen (lijken te) ontbreken, krijgen de renners 4.400 hoogtemeters voorgeschoteld, het summum in deze Tour. Vooral de Puy Mary, het sluitstuk van deze etappe, kan lelijk tegenvallen. Worden hier nog enkele ambitieuze klimmers met de voeten op de grond gezet?

14e etappe (zaterdag 12 september)

Deze overgangsetappe moet de klassieke renners in het Tour-peloton inspireren. De finale wordt gekruid door enkele pukkels en doet misschien wel denken aan Milaan-Sanremo. Op naar een zenuwslopende strijd in een vluchtersgroepje?

15e etappe (zondag 13 september)

Een dagje uitblazen ligt in het verschiet, maar eerst wordt het nog enkele uren puffen. En nog geen klein beetje. De Grand Colombier is de rode draad vandaag: de monsterklim wordt drie keer betokkeld, weliswaar telkens vanuit een ander vertrekpunt. Schrik niet van stijgingspercentages die de kaap van 20 procent overschrijden. In de Ronde van de Ain werd al een generale repetitie gehouden, want de slotetappe ging begin augustus over deze wegen. Primoz Roglic zette toen de puntjes op de i. Is de Sloveen ook hier het grootste klimwonder?

16e etappe (dinsdag 15 september)

Renners worstelen in een grote ronde altijd met vragen. Eentje in die lange rij: hoe heb ik de rustdag verteerd? Zeker nu we in de Alpen zijn beland. De slotkilometers zijn een kolfje naar de hand van de Ardennentypes, maar dan zullen zij meer dan waarschijnlijk een ticketje voor de vlucht van de dag bemachtigd moeten hebben. Wie heeft nog genoeg punch in de benen om hier zijn vlag neer te planten?

17e etappe (woensdag 16 september)

Adem even diep in: we trekken naar het dak van de ronde. De Madeleine moet het peloton nog wat extra afmatten, de finish op de Col de la Loze (2.304 meter) kan het klassement in een beslissende plooi leggen. Stroken van meer dan 20 procent, een geasfalteerd geitenpad: wie komt in ademnood op deze onuitgegeven aankomst?

18e etappe (donderdag 17 september)

Wie gisteren op zijn donder gekregen heeft, moet deze kans benutten om de boel nog op stelten te zetten. En wie het geel in zijn bezit heeft, moet een schietgebedje doen dat hij ook deze oorlog overleeft. De top van de Montée du Plateau des Glières ligt op 30 kilometer van de aankomst, maar na dat hoogtepunt volgt zowaar een gravelstrook... Voor wie blijkt de combinatie van het klimfestijn, de onverharde wegen en de afzink naar de aankomst een smakelijke cocktail? En voor wie is deze potentiële hinderlaag een regelrechte geseling?

19e etappe (vrijdag 18 september)

De Alpen zijn achter de kiezen, de Vogezen loeren om de hoek. Wat zit er dan nog in de tank voor dit tussendoortje? Met een tijdrit en de parade in Parijs in het verschiet, is dit voor heel wat rugnummers de laatste kans om nog iets van hun Tour te bakken. Maar ook de sprinters - zijn die er nog na het klauterfestijn in de Alpen? - hebben deze dag aangestipt. Wie drinkt 's avonds champagne in Champagnole?

20e etappe (zaterdag 19 september)

Zijn er dan echt geen tijdritkilometers in deze Tour, vraagt u zich misschien wel af? Toch wel, maar ook hier is het antwoord van de parcoursbouwer dubbel. De apotheose krijgen we op La Planche des Belles Filles, waar Dylan Teuns vorig jaar "het mooiste meisje" van de klas was. De onverharde slotkilometer van vorig jaar wordt genegeerd, maar de ploegen zullen met een dilemma aan de dag beginnen. Krijgen we fietswissels aan de voet van het laatste obstakel in deze Tour? En volgt er nog een fenomenale inzinking bij de leider?

21e etappe (zondag 20 september)

Na het uur van de waarheid volgt de traditionele lange geeuw richting de Champs-Elysées. Na het fotomoment met de maillot jaune en het coupeke champagne zetten we ons schrap voor de laatste krachtsexplosie op de Parijse keien.



"Parijs is ver" mag weer een jaartje in de koelkast. Al is het nog maar de vraag of we in dit coronaseizoen Parijs daadwerkelijk zullen zien op 20 september.

