De 4 Tour-musketiers van Lotto-Soudal: "Ritten winnen"

Gilbert begint 10e Tour met thuismatch

Philippe Gilbert (38) begint zaterdag met een thuismatch in de Tour. Hij woont in Monaco en traint heel vaak in en rond startplaats Nice. "Toch denk ik niet dat dat echt een voordeel is", vertelde hij op de videoconferentie van het team in Nice. "Het is bijna een circuit dat we afleggen, dus iedereen zal wel 1 keer deze rit verkend hebben."

"Sommige ploegen wellicht zelfs meerdere keren, dus neen, het feit dat ik hier vaak train, zal geen rol spelen zaterdag, noch zondag. Er wonen veel renners ook in Monaco of Nice, dus ze zijn met velen die deze regio kennen."

Gilbert was er niet bij in de Tour van vorig jaar, nadat Deceuninck-Quick Step hem niet geselecteerd had. Terugblikken hoeft niet, vooruitkijken wel. "Je weet nooit wat er zal gebeuren in deze periode", zei hij. "Ik zal al blij zijn als we kunnen starten. En eens we vertrokken zijn, hoop ik dat we tot in Parijs geraken en dat ik daar ook bij zal zijn. Dat is de laatste tijd nog niet vaak gelukt (zowel in 2018 na een val, als in 2017 door ziekte moest hij opgeven, red.)."

Veel volk dat hij kent zal hij niet zien in Nice. "Door de COVID-situatie komt er niemand naar de start. Ze zullen de koers op televisie volgen. Het is wel fijn om hier te starten, zoals dat ook voor mij in Luik het geval was. Maar het zal anders zijn nu op de teampresentatie waar minder publiek is toegelaten (op dit moment nog 1.500, maar dat kan verminderen, red.).

In 2011 droeg Philippe Gilbert de gele trui. "Alles kan gebeuren zaterdag", besefte hij. "Of het wordt een sprint en dan hebben we met Caleb Ewan een grote troef, of het wordt iets anders. Veel zal ook afhangen van het weer. Er wordt regen voorspeld, dan krijg je een andere koers. "

"Als het regent, zal het moeilijk worden om het peloton samen te houden en doen er zich mogelijkheden voor. We zullen zien, want Caleb heeft ook een grote kans op de ritzege en geel."