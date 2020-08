Conflict tussen Giro, Ronde en Gent-Wevelgem vermijden: vrouwen finishen na mannen

Kiezen tussen een rit in de Giro en een Vlaamse klassieker (m/v), Flanders Classics wil het de wielerfan niet aan doen. Daarom wijzigt het de starturen van zijn koersen, waardoor de finish van de ritten in de Giro (3-25 oktober) en de aankomst in de klassiekers, noch voor mannen, noch voor vrouwen, zullen overlappen.

"Deze beslissing werd genomen in overleg met VRT, aangezien televisie in de huidige omstandigheden een belangrijke rol zal spelen in de beleving van ons koersnajaar", legt Flanders Classics uit in een persbericht.