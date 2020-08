Axana Merckx gaat in Brugge zwemmen onder succesvol trainersduo

Axana Merckx (19) was vorig jaar een van de lichtpuntjes op het BK zwemmen. Momenteel traint ze nog in Tucson aan de University of Arizona, waar ze ook studeert. Maar binnenkort stapt ze over naar de Brugse zwemkring.

De kleindochter van Eddy Merckx komt er in goede handen bij Stefaan Obreno, tussen 2005 en 2011 toptrainer bij de Vlaamse Zwemfederatie. Hij krijgt in Brugge zijn ex-pupil Stefaan Maene als assistent. Maene zwom in 1992 nog het Belgisch record op de 200 meter rugslag in de olympische finale in Barcelona.