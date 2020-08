Antetokounmpo is Verdediger van het Jaar, Clippers zetten puntjes op de i

Giannis Antetokounmpo werd vorig seizoen al verkozen tot MVP, de beste speler in de NBA. Nu mag de alleskunner van de Milwaukee Bucks dus ook de trofee van beste verdediger in zijn prijzenkast zetten. Antetokounmpo liet in de stemming Anthony Davis en en tweevoudig winnaar Rudy Gobert ver achter zich.

Antetokounmpo plukte dit seizoen gemiddeld 13,6 rebounds per wedstrijd en was ook goed voor 1 block en 1 steal per match. Ook de defensieve rating van Milwaukee wanneer Antetokounmpo op het terrein staat is opvallend. De Bucks staan per 100x balbezit van de tegenstander 96,5 punten toe. Niemand doet beter. Er is ook geen enkele speler die zijn directe tegenstander tot een lager shotpercentage dwingt dan Antetokounmpo.

De Griek boezemt dus zowel in aanval als verdediging angst in. "En ik denk dat ik nog veel beter kan worden", waarschuwt hij. "Ik kan nog meer shots afblokken of nog meer steals pakken. Op defensief vlak was het wel mijn beste seizoen ooit, maar er is altijd ruimte voor progressie."

Antetokounmpo is overigens ook opnieuw de favoriet om MVP van het seizoen te worden. In het verleden werden enkel Hakeem Olajuwon en Michael Jordan in hetzelfde seizoen verkozen tot MVP én Defensive Player of the Year. Ook David Robinson en Kevin Garnett wonnen ooit beide trofeeën, maar niet in hetzelfde jaar.