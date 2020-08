Anderlecht-vrouwen gaan voor 4e titel op rij: "Transfer Wullaert zet iedereen op scherp"

"Zo'n stevige affiche meteen is leuk. Je moet er direct staan en dat maakt het interessant. Ik ken Standard ook goed, want ik heb nog bij hen gespeeld. Er zullen dus wat emoties bij komen kijken", vertelt Tessa Wullaert.



Trainer Patrick Wachel ziet het echter niet zo: "Ik had deze wedstrijd graag een paar weken later op de agenda zien staan. We hebben nu 5 oefenwedstrijden achter de rug, maar dat is niet voldoende om de nieuwe speelsters in te passen in de ploeg."

Middenveldster Charlotte Tison is blij met de nieuwe aanwinsten: "Het is het eerste jaar dat we zoveel versterking krijgen en dat is goed. Nu hebben we een bank die meteen het verschil kan maken. Als er iemand moe is zal diegene meteen heel goed vervangen kunnen worden."

Onder meer Missipo en Maximus komen over van Gent. Teulings en Leynen van Genk. De kers op de taart van de transfers is uiteraard Tessa Wullaert: "Daar hebben we toch velen mee verrast in België. Door haar komst zijn de meisjes nog scherper op training", merkt de coach.