Ajax na bang moment: "Daley Blind voelt zich naar omstandigheden goed"

Het was toch even schrikken dinsdagavond in de oefenwedstrijd tegen Hertha. De 30-jarige Daley Blind ging met een gil neer en werd meteen erna gewisseld. De defibrillator waarmee de Nederlander sinds enkele maanden rondloopt had zijn werk gedaan.

Een dag later komt Ajax met geruststellend nieuws over de verdediger. "Hij voelt zich naar omstandigheden goed en was vanochtend op Sportcomplex de Toekomst. Hij wordt nader onderzocht en wacht de uitslagen van deze onderzoeken af voordat hij de training weer hervat", klinkt het in een korte mededeling van de club.