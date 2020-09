"In Antwerpen zijn geen olympische ringen meer te zien, dat kan beter"

Wist u dat in 1920 de Olympische Spelen in ons land plaatsvonden? Antwerpen was toen het mekka van de sportwereld. 100 jaar later is er nog weinig te merken van het sportfeest. Onze reporter ging in Antwerpen en omstreken op zoek naar herinneringen aan de Spelen.

Het Olympisch Stadion

Het Olympisch Stadion in het zuiden van de stad was in 1920 het epicentrum van de Olympische Spelen. Naast de ceremonies vormde het stadion ook het decor voor atletiekwedstrijden, voetbalmatchen, touwtrekken, turnen, gewichtheffen, de moderne vijfkamp, paardrijden, voltige (turnen op levende paarden), rugby en hockey. 100 jaar later staat het Olympisch Stadion er nog altijd, uiteraard in een opgefriste versie. Het voetbalteam Beerschot speelt er zijn matchen in de hoogste afdeling van ons land. Van de prachtige stadionpoorten is er geen sprake meer. Die waren uit geldnood opgetrokken uit gips en hout. Na de Spelen gingen ze snel tegen de vlakte. Wat wel nog een belletje doet rinkelen rond het Olympisch Stadion zijn de straatnamen. De Speerstraat, de VII-de Olympiadelaan, de Marathonstraat, de Atletenstraat, de Hockeystraat... doen allemaal denken aan het sportfeest van 100 jaar geleden.

VIDEO: Renovatie Beerschotstadion voor Olympische Spelen

Keerpunt olympische marathon

De deelnemers van de marathon liepen door de grote (en verdwenen) poorten van het stadion. Ze zetten koers richting Kontich, om daar rechtsomkeer te maken naar het Olympisch Stadion. In 1920 moeten de lopers rond de olympische vlag en een tafeltje met drank om weer koers te zetten naar het stadion. 100 jaar later herinnert een infobord aan het stukje sportgeschiedenis in Kontich.

Hier draaiden de marathonlopers weer richting Antwerpen.

Het verdwenen IJspaleis

In 1920 was er nog geen sprake van Winterspelen en dus organiseerde Antwerpen in het begin van het jaar al olympische wedstrijden voor ijshockeyers en kunstschaatsers. Die vonden plaats in het IJspaleis in de Henri Van Heurckstraat, in de buurt van de Stadsschouwburg. Van het IJspaleis is in 2020 al lang geen sprake meer.

De (boks)zaal van de zoo

In de feestzaal van de Antwerpse zoo konden sportliefhebbers naar het ruwere werk gaan kijken. Daar stonden de worstelaars en de boksers tegenover mekaar. Die feestzaal bestaat nog altijd, maar ondertussen heeft die een bekendere naam: de Koningin Elisabethzaal.

Hier konden sportliefhebbers in 1920 naar olympische boks- en worstelwedstrijden gaan kijken.

Het (roei)kanaal in Vilvoorde

Niet alle olympische wedstrijden vonden in Antwerpen plaats. De zeil- en polokampioenschappen vonden in Oostende plaats, in Brussel (Dudenpark) en in Gent (Jules Ottenstadion) werd er gevoetbald, de schutters moesten in Leopoldsburg of in Brasschaat zijn, in Kapellen reden ruiters de eventing en de roeiers trokken banen op het kanaal van Willebroek in Vilvoorde. "Allesbehalve idyllisch", zei IOC-voorzitter Pierre de Coubertin over de laatste locatie.

Ook 100 jaar na de enige Olympische Spelen in ons land wordt er nog geroeid op het kanaal van Vilvoorde.

Sporthistoricus betreurt: "Zelfs geen ringen te zien in Antwerpen"

Veel herinneringen aan de enige Olympische Spelen in ons land hebben we niet teruggevonden. Het was nochtans de eerste editie waar de olympische vlag met de wereldbekende ringen gehesen werd. "Antwerpen verdient beter", vindt sporthistoricus Roland Renson. "Elke olympische stad verwelkomt je op de snelweg of in de luchthaven met de olympische ringen. Hier is dat niet het geval. Rubens zie je op de snelweg, de Schelde ook, maar de ringen niet. Dat kan beter", vindt hij.

Als je Antwerpen binnenrijdt, zie je Rubens op de snelweg. De Schelde ook, maar de olympische ringen niet. Dat kan beter. Sporthistoricus Roland Renson

VIDEO: Op zoek naar herinneringen aan de Olympische Spelen in Antwerpen

Wilt u meer weten over de Olympische Spelen in ons land? Bezoek de expo in het Sportimonium

Nog tot juli 2021 loopt in het Sportimonium de nieuwe tentoonstelling Breaking Boundaries. Een expo over de enige Olympische Spelen die in België plaatsvonden. De bijzondere tentoonstelling brengt het unieke verhaal van de eerste

eedaflegging, de eerste keer dat olympische vlag het stadion sierde, de eerste maal het loslaten van de vredesduiven, maar ook de atleten van toen ontmoeten er de hedendaagse atleten . U ontdekt zelf hoe de enige Spelen in ons land zich ontrolden van 1920 tot in Tokio 2020. De expo loopt nog tot 1 juli 2021.

VIDEO: Meer reportages over Antwerpen 1920

Graaf Henri de Baillet Latour haalde de Spelen binnen

Architect Fernand de Montigny nam ook zelf deel aan de Spelen

Suzanne Lenglen was een van de sterren in Antwerpen

14 gouden, 11 zilveren en 11 bronzen medailles voor België