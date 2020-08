"Dat Messi op deze manier vertrekt, betekent dat hij akkoord heeft met andere club"

Lelijk afscheid

Sommige Barcelona-fans hopen dat het manoeuvre van Lionel Messi een manier is om het huidige bestuur tot ontslag te dwingen en daarna alsnog te blijven. Toch zijn dat niet de geluiden die Toni Freire opvangt.

"Er zijn nog 101 scenario's mogelijk, maar de geruchten die ik hoor, zijn dat Messi echt vertrekt. Dat hij zijn vertrek op deze manier afdwingt, betekent volgens mij ook dat hij al een akkoord heeft met een andere club."

"Het ergste aan deze situatie vind ik de manier waarop. Was hij achter de schermen naar het bestuur gegaan en had hij gevraagd om een transfer, dan wist de club wel dat ze hem niet konden stoppen en had het bestuur het anders aangepakt."

"Er was een mooiere manier om afscheid te nemen dan met een burofax. Hijzelf en de club communiceren ook niet officieel. We moeten alles horen via de media."

Messi is een god voor alle Barcelona-fans, maar daar zal weinig van over blijven als hij voor pakweg City of PSG speelt. "Nee, helemaal niks. Dan is het "Bedankt, Messi en veel succes". Behalve als hij tegen ons speelt natuurlijk. Ik zal niet speciaal naar matchen kijken waarin hij speelt. Ik ken hem sinds hij op zijn 13e arriveerde bij Barcelona en dit had ik niet verwacht."