Vechtersbaas Maguire zit in Engelse selectie, Greenwood debuteert

Ondanks zijn wangedrag zit Harry Maguire dus gewoon in de selectie voor de wedstrijden in de Nations League in IJsland (5 september) en thuis tegen Denemarken (8 september). Engeland zit net als België in groep 2.

De aanvoerder van Manchester United werd donderdag op het Griekse vakantie-eiland Mykonos gearresteerd wegens betrokkenheid bij een vechtpartij. Het juridisch proces tegen Maguire is dinsdag in Griekenland begonnen.

Behalve Maguire is ook de kapitein van de nationale ploeg, Harry Kane (Tottenham), nochtans momenteel in quarantaine na een trip naar de Bahama's, erbij. Kalvin Phillips (Leeds), Phil Foden (Manchester City) en Mason Greenwood (Manchester United) zijn er allen voor de eerste keer bij. Danny Ings (Southampton) maakt zijn rentree na vijf jaar afwezigheid.