Renner Bora-Hansgrohe positief op corona, ploeg start niet in Bretagne

Bora-Hansgrhoe had normaal gezien met het zevental Benedetti, Burghardt, Drucker, Gamper, Gatto, McCarthy en Schelling in de Bretagne Classic moeten starten. Maar een van die renners heeft positief getest op corona en dus heeft het team zich teruggetrokken.

"We kregen het resultaat deze morgen en hebben onmiddellijk gereageerd", zegt teamdokter Droste. "De ploeg kan niet deelnemen aan de wedstrijd en alle renners en personeelsleden die in contact kwamen met de renner moeten in quarantaine. De renners zelf heeft geen ziekteverschijnselen."

Het is nog onduidelijk of dit positieve geval ook gevolgen heeft voor de Tourploeg van Bora-Hansgrohe. Normaal gezien zitten die renners al een tijdje in een aparte bubbel.