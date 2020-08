Raúl leidt jonge Madrilenen naar eindwinst in de Youth League

Madrid leek halfweg de wedstrijd zijn schaapjes al op het droge te hebben. Een doelpunt van Pablo en een owngoal van Henrique Jocú deden de Madrilenen met een 2-0-voorsprong de rust in gaan.

Benfica kwam echter scherp uit de kleedkamer en kon al snel via Gonçalo Ramos de aansluitingstreffer scoren. Maar amper een minuut later werd de Portugese hoop alweer de kop ingedrukt toen Ortega er 3-1 van maakte. Een tweede doelpunt van Ramos kon daar niets meer aan veranderen.

Madrid wint zo voor het eerst de Youth League, de competitie die in 2013 in het leven werd geroepen. Voor Benfica is het opnieuw een zware opdoffer, want zij verloren ook in 2014 en 2017 al de finale. Madrid volgt op de erelijst Porto op.