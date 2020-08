Poppen gaan aan het dansen bij Barcelona: stapt preses Bartomeu op?

Lionel Messi en het bestuur van Barcelona zijn blijkbaar niet meer "on speaking terms". Zo gebruikte Messi burofax, een manier in Spanje om een officieel document met juridische waarde digitaal te versturen, en ontving hij via dezelfde manier een antwoord van de club.

Messi liet weten dat hij wil vertrekken, het antwoord van de club luidde dat iedereen hoopt dat hij zijn carrière zal beëindigen bij Barcelona. Dit lijkt uit te draaien op een juridisch gevecht, maar misschien komt het zo ver niet.

Dinsdagavond kwamen heel wat fans naar Camp Nou, waar op dat moment een spoedvergadering van het bestuur van Barcelona plaatsvond. Ze eisten luidkeels het ontslag van voorzitter Josep Bartomeu, met wie Messi op voet van oorlog leeft.

Volgens Spaanse media heeft de helft van het bestuur al ontslag genomen en kondigt Bartomeu woensdag ook het zijne aan. Zal dat genoeg zijn om Messi bij Barcelona te houden?

De Argentijn zou ook boos zijn omdat trainer Ronald Koeman aan Luis Suarez, goeie vriend van Messi, zou gezegd hebben dat hij moet vertrekken. Het worden alvast spannende dagen in Barcelona.