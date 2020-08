Overzicht: wanneer begint het nieuwe voetbalseizoen in het buitenland?

Bundesliga: 18 september

Premier Leauge: 12 september

Geen vooruitgeschoven wedstrijd zoals in Duitsland in de Premier League, die op 12 september weer met volle kracht van start gaat met 6 wedstrijden tegelijk. De blikvanger is het duel tussen kampioen Liverpool en promovendus Leeds United.

Serie A: 19 september

Wat wel al vaststaat: de competitie hervat in het weekend van 19 en 20 september. Juventus is de titelverdediger.

Er is nog geen kalender bekendgemaakt voor het nieuwe seizoen in de Serie A. Dat gebeurt wellicht op 1 september.

Eredivisie: 12 september

Ook op de Eredivisie is het nog een poosje wachten. In Nederland start het nieuwe seizoen op zaterdag 12 september. AZ, de nummer 2 van het vorige seizoen, neemt het dan op tegen Utrecht.

Primera Division: 12 september

Net als in Italië is er in Spanje nog geen kalender bekendgemaakt voor het nieuwe seizoen in de Primera Division. Liefhebbers van La Liga mogen wel al 12 september in hun agenda noteren, want op die dag staat de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op het programma.

In Spanje moet er overigens ook nog een wedstrijd van het vorige seizoen afgewerkt worden. De bekerfinale tussen Real Sociedad en Athletic Bilbao moet nog een plaatsje krijgen op de kalender.