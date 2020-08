Voor de derde keer in haar carrière heeft de Britse Lizzie Deignan getriomfeerd in de GP Plouay, een eendagskoers van het hoogste niveau bij de vrouwen. Deignan rekende in de sprint vlot af met haar landgenote Lizzei Banks. Een groepje met wereldkampioene Annemiek van Vleuten beet in de finale zijn tanden stuk op het duo.