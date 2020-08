Bondscoach Roberto Martinez maakt om 13u zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden in Denemarken (5/9) en thuis tegen IJsland (8/9). Dit worden de eerste matchen van de Rode Duivels in coronatijd. Het is afwachten welke impact de quarantainegebieden en het opschuiven van de competities heeft op de selectie. Kijk hieronder naar de livestream.