Lionel Messi laat Barcelona weten dat hij via clausule gratis weg wil

Messi voetbalt al sinds 2003 voor Barcelona en scoorde 634 keer in 731 wedstrijden. Barcelona heeft een rotseizoen achter de rug. Het moest de titel aan Real Madrid laten en werd door Bayern München vernederd in de kwartfinales van de Champions League (8-2) .

Voorzitter Josep Bartomeu zei dat hij er vertrouwen in had dat Messi zijn carrière zou afsluiten bij Barcelona. Koeman sprak afgelopen week met Messi en daarin zou hij de Nederlander duidelijk gemaakt hebben dat hij wou vertrekken.

Nu is er een belangrijke, nieuwe ontwikkeling. De steraanvaller heeft dinsdag met een soort van aangetekende brief laten weten dat hij de club deze zomer wil verlaten. Dat heeft de Spaanse club bevestigd.

De laatste weken was er speculatie over een eventueel vertrek van Lionel Messi bij Barcelona. Ronald Koeman, de kersverse coach van de Catalanen, liet vorige week echter verstaan dat Messi bij de club blijft.

Lionel Messi verwijst naar clausule in contract

Het verzoek van Messi kan een juridische strijd in gang steken tussen de Argentijn en Barcelona. In de fax verwijst Messi namelijk naar een clausule in zijn contract die hem zou toelaten aan het einde van het seizoen gratis te vertrekken.

Maar volgens Barcelona is die clausule verlopen in juni. Het voetbalseizoen had normaal gezien afgelopen moeten zijn in mei, maar door de coronapandemie werd de finale van de Champions League pas zondag afgewerkt.

Als Messi gratis weg kan bij Barcelona, dan zullen er genoeg gegadigden zijn om hem in te lijven. Al lijken enkel PSG, Manchester City en misschien Inter bij machte om tegemoet te komen aan de salariseisen van de Argentijnse aanvaller.