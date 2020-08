Kobe Bryant Day 24/8 inspireert LeBron James en Lakers: "Hij was in gebouw"

Met een eindscore van 135-115 zetten de Lakers de Blazers met de rug tegen de muur. Het is nu 3-1 in hun eerste ronde, de Lakers hebben nog 1 overwinning nodig om door te stoten. De Blazers kwamen er nooit aan te pas, sterspeler Damian Lillard (11 ptn) sukkelde duidelijk met zijn knie.

Dat liet James toe om slechts 26 minuten mee te doen, maar daarin was hij wel goed voor 30 punten (4 op 5 driepunters), 10 assists en 6 rebounds. Daarmee werd LeBron James de eerste Laker met 30+-punten en 10+-assists in een play-offgame sinds... Bryant in mei 2010. Anthony Davis en Kyle Kuzma deden daar elk nog 18 punten bij.

James kwam naar de wedstrijd in een shirt van Bryant, die begin dit jaar tragisch omkwam in een helikoptercrash. King James droomt ervan in de voetsporen te treden van Bryant, die 5 keer NBA-kampioen werd met de Lakers. Al in de eerste helft maakten de gemotiveerde Lakers - gehuld in het Black Mamba-uniform dat Bryant zelf nog ontwierp - het verschil: 80-51.

"Dit stond in de sterren geschreven"

En er hing nog meer Bryant-magie over de wedstrijd. Op een gegeven moment stond er 8-24 op het scorebord. "Toen wist ik dat hij in het gebouw was", kon James zijn ogen niet geloven. "Het is een eer om het Lakers-shirt aan te trekken en vandaag was het dat nog meer."

"Daags na Bryants verjaardag en op 24/8 stonden de sterren gunstig voor ons. Ik houd altijd het scorebord in het oog en toen er 8-24 stond, wist ik dat hij bij ons was. Dit was een mooie avond voor onze club. We zullen ons deze match altijd herinneren." (lees voort onder tweets)