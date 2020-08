Joos: "Denk dat we later over deze CL-finale zeggen dat het hier definitief kantelde"

Bayern München speelde de voetbalgenieën van Barcelona en PSG in de afgelopen Champions League op een hoopje met een spectaculaire combinatie van technisch en fysiek voetbal.

"Ik denk dat we naar deze finale later terugkijken en gaan zeggen dat hier het definitief gekanteld is", zei Filip Joos. "Dat het belangrijker is geworden wat je doet bij balverlies, dan bij balbezit. Bayern heeft fantastische voetballers, maar ik zat bij momenten geschrokken te kijken. Ik vroeg me af of dit nog dezelfde sport is."

"Het is fantastisch, maar tegelijk zal je maar Neymar zijn. En als je de finale zag, snap je ook waarom het team van Messi 8 goals kan binnen krijgen. Waarom je er makkelijk 8 kan binnen krijgen."

Een foto van Bayern-middenvelder Leon Goretzka is alleszeggend. Hij pronkte na de finale met de beker met de grote oren in ontbloot bovenlijf. Een lichaam waarmee je bijna aan bodybuilden kan doen.

"Wij komen uit de tijd dat we John McEnroe zagen spelen met veel gevoel op Wimbledon. Daarna kwam Goran Ivanisevic die finales won op kracht. Misschien was tennis al vroeger in die evolutie. Oké, daarna kwam Federer wel terug en zo, maar je krijgt het gevoel dat je er niet meer komt als je niet een lichaam hebt zoals bijvoorbeeld Goretzka. Het is bijna angstaanjagend. Het is steeds atletischer en atletischer."