Jens Keukeleire moet Colombiaanse drietand helpen in de Tour

Ef Education First trekt met 3 Colombiaanse kopmannen naar de Tour de France: Rigoberto Uran, Sergio Higuita en Daniel Martinez (winnaar van de Dauphiné). Jens Keukeleire mag als knecht ook mee naar Frankrijk.

De Amerikaanse ploeg trekt vol vertrouwen naar de Tour na de eindzege van Daniel Martinez in de Dauphiné. "Met deze sterke groep hebben we grote ambities voor het klassement", klinkt het bij Education First. Naast Martinez zijn er nog twee Colombianen die die ambities moeten waarmaken: debutant Sergio Higuita en ervaren rot Rigoberto Uran. Uran, die in 2017 nog tweede werd in de Tour, is met zijn 33 jaar het ouderdomsdeken. Ook Jens Keukeleire is bij de gelukkige 8. Onze landgenoot zal zijn ploegmaats vooral moeten bijstaan op het vlakke. Keukeleire raakt eerder dit jaar besmet met het coronavirus en vreesde toen de Tour te moeten missen.

Keukeleire: "In Tour doen wat we in Dauphiné hebben gedaan"

"Ik kijk er enorm naar uit om de Tour te rijden met dit team", zegt Keukeleire. "Ik ben ook blij dat ik voor de vijfde keer de Ronde van Frankrijk mag rijden, ook al ben ik dit jaar nieuw in de ploeg." "In de Dauphiné heb ik voor de eerste keer met onze Colombianen kunnen koersen en, zeker als je kijkt naar het resultaat, ging dat zeer goed. Het gevoel zat goed in de groep en nu willen we iets gelijkaardigs doen in de Tour."

De 8 namen van Education First