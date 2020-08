Formule 1 doet er nog 4 races bij in 2020: Turkije, 2x Bahrein en Abu Dhabi

De Turkse Grote Prijs zal plaatsvinden op 15 november in Istanbul Park. In Bahrein racen Lewis Hamilton en co op 29 november en 6 december. Op 13 december ten laatste in Abu Dhabi weten we of de Brit van Mercedes een 7e keer wereldkampioen is.



De Grote Prijs van Turkije werd in 2011 voor het laatst gehouden, met Sebastian Vettel in een Red Bull-bolide als winnaar. "We zijn trots om te kunnen aankondigen dat Turkije, Bahrein en Abu Dhabi onderdeel zijn geworden van het seizoen 2020", kondigde Carey aan.

Er werd ook definitief besloten dat de Grote Prijs van China, die eerder dit jaar werd uitgesteld, dit jaar niet meer verreden zal worden. Daar bestond nog twijfel over.

Als gevolg van de coronacrisis werd de start van het seizoen maanden uitgesteld. Inmiddels zijn er 6 Grote Prijzen gereden. Komend weekend staat de Grote Prijs van België, op het circuit van Spa-Francorchamps, op het programma. Aanvankelijk zou het seizoen uit 22 races bestaan.