FIFA verplicht vrijgave van internationals niet altijd door corona

Wereldbond FIFA stelt dat het afziet van de verplichting van clubs om hun spelers af te staan voor de internationale break, die op 31 augustus start, als ze naar landen gaan waar een nationale reisrestrictie geldt of een quarantaineperiode van minstens 5 dagen. Die aanpassing geldt ook voor de terugreis.

Van 3 tot 8 september werken de Europese nationale teams kwalificatiematchen af voor de Nations League 2020-2021, de vrouwenteams hebben een break van 14 tot 22 september.

De andere 5 continentale federaties kozen ervoor om geen matchen te houden in deze FIFA-periode. De Europese bond UEFA heeft zijn leden gevraagd om quarantaine-uitzonderingen te bekomen voor hun voetballers bij de nationale overheden. De Belgische voetbalbond is daar volop mee bezig. Alle Rode Duivels zullen naar België mogen komen.

Als die vrijstellingen niet worden gegeven, laat de FIFA verstaan dat de spelers hun clubs niet hoeven te verlaten als hun reis minstens een vijfdaagse quarantaine zou betekenen.

Enkele van Europa's grootste competities, onder meer Engeland en Spanje, werken in het weekend van 12 en 13 september hun openingswedstrijden af, minder dan 5 dagen na de internationale break.

De Rode Duivels spelen in september 2 wedstrijden in de Nations League, op 5 september in Denemarken en op 8 september thuis tegen IJsland. Vandaag maakt Roberto Martinez zijn selectie bekend, maar het is hoogst onzeker of de bondscoach op al zijn sterkhouders zal kunnen rekenen.