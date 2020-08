Fellaini geeft Dembélé oplawaai in Belgisch onderonsje in China

Guangzhou R&F stond aan de pauze al 4 doelpunten in het krijt. Oude bekende Graziano Pelle stond tweemaal aan het kanon voor Shandong Luneng. Na de invalbeurt van Fellaini bij de rust werd er nog een vijfde keer gescoord. In het slot scoorde Saba nog de eerredder voor de ploeg van Dembélé.

In de tussenstand in de Chinese Super League leidt Shandong Luneng in groep A met 16 punten uit 7 wedstrijden. Ghuangzhou R&F is zesde (op acht teams) met 7 punten na 7 wedstrijden.

Het Chinese voetbalseizoen moest normaal starten in februari, maar werd uitgesteld door de coronacrisis. De 16 ploegen zijn verdeeld in twee poules. De wedstrijden van groep A gaan door in Dalian, die van groep B in Suzhou. De spelers verblijven in een bubbel en mogen die tussen de wedstrijden door niet verlaten.