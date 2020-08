Ex-wereldkampioen Loeb wordt ploegmaat van Neuville in Rally van Turkije

Sébastien Loeb, negenvoudig wereldkampioen, zal in Turkije ploegmakker zijn van onze landgenoot Thierry Neuville en de Estse wereldkampioen Ott Tänak.

De laatste verschijning van Loeb bij het WK rally was in Monte Carlo, in januari van dit jaar. Daar eindigde hij als zesde. Het WK rally, dat door de coronapandemie na drie rally's (Monte Carlo, Zweden en Mexico) werd stopgezet, hervat komende week in Estland, waar het nooit eerder kwam.

De Fransman Sébastien Ogier (Toyota) leidt de WK-tussenstand met acht punten voorsprong op zijn Welshe ploegmakker Elfyn Evans en twintig punten meer dan Thierry Neuville. Op het einde van het seizoen, tussen 19 en 22 november, vormt de Rally van Ieper voor het eerst het decor van een WK-manche.