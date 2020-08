Eendracht Aalst Ladies: "Proberen van iedereen punten af te pakken in Super League"

In het tussenseizoen werden de plannen voor het nieuwe Super League-seizoen uit de doeken gedaan. Voortaan spelen in de hoogste competitie 10 ploegen in plaats van 6. Dat moet de kwaliteit opkrikken. Bovendien is er meer persaandacht, omdat de hoogste voetbalcompetitie bij de vrouwen voor het eerst wordt opgenomen in het nieuwe mediacontract van de Pro League. Een van de nieuwkomers zijn de Eendracht Aalst Ladies. Vorig seizoen speelden ze in eerste nationale nog kampioen. Ook vicekampioen Woluwe krijgt een plek in de vernieuwde Super League. Zulte Waregem en Charleroi vullen de andere plaatsen in.

"We gaan alles geven en vooral ook ervaring opdoen"

In Aalst kijken de speelsters enorm uit naar hun debuut tegen Club Brugge nu zaterdag, al zijn er ook nog wat werkpuntjes. "Na de oefenmatch tegen Wolvertem-Merchten (Aalst won met 2-5) voel ik dat we er als ploeg nog niet 100% klaar voor zijn", vertelt Chloe Van Mingeroet. Al gelooft de centrale verdedigster in de club: "Ik weet zeker dat we er alles aan gaan doen om er te staan. Voor sommige meisjes zal het Super League-niveau wel nieuw zijn. Ikzelf draaide al enkele jaren mee in die competitie. We gaan gewoon alles geven en vooral ervaring opdoen."

Trainer Decoen en de Eendracht Aalst Ladies.

Als je al een aantal jaar meedraait in de top 3 van eerste nationale, dan moet je de volgende stap durven te zetten. Dirk Decoen, hoofdtrainer Eendracht Aalst Ladies

Hoofdtrainer Dirk Decoen verwacht dat het tempo in de Super League veel hoger zal liggen: "Misstapjes worden afgestraft. Het is dus belangrijk dat we ons aanpassen aan de snelheid van uitvoering." "Vorig jaar speelden we verdiend kampioen in eerste nationale met een beetje overschot, zonder te overdrijven. We draaien er ook al enkele jaren mee in de top 3, dus dan moet je de volgende stap durven te zetten", vindt de trainer. "Natuurlijk moeten we veel stappen zetten op alle niveaus binnen onze club. Dat gaan we stilaan doen, maar beredeneerd." Ook Van Mingeroet merkt dat alles professioneler wordt: "Ten opzichte van vorig jaar is er nu een T2 bijgekomen en een vaste kiné. Dat is voor ons al een luxe." "De intensiteit op training vormt tot nu toe geen verschil. Je moet immers altijd 100% zijn, zowel in eerste nationale als in de Super League."

Chloe Van Mingeroet: "Club heeft een voorsprong op ons, maar dat schrikt ons niet af."

"Voor degenen die fulltime werken is het wel zwaar"

Laurence Marchal, centrale middenvelder bij de Eendracht Aalst Ladies, voelt wel het verschil: "De wedstrijden zijn intensiever. Nu waren we bijvoorbeeld ook drie dagen na elkaar van 's morgens tot 's avonds laat weg. Dat voel je wel." "Voor degenen die fulltime werken, zoals ik, is het wel zwaarder. Ik hoop dat onze kern niet te klein zal zijn, want het vraagt toch iets meer dan vroeger. Hopelijk hoeven we niet af te rekenen met te veel geblesseerden." Vrijdag start speeldag 1 in de vrouwelijke competitie. Aalst neemt het zaterdag thuis op tegen Club Brugge. Zij hebben een extra jaar ervaring in de hoogste klasse. "Club zal niet evident worden. Het zou leuk zijn als we stand kunnen houden en een van de beste nieuwkomers zijn. Dat zou al een mooi resultaat zijn voor ons. Maar uiteraard gaan we proberen om van iedereen punten af te pakken. Ze zijn gewaarschuwd", besluit Marchal.