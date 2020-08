Eddy Snelders: "Dit was een goed moment om Vanheusden te integreren"

"Martinez reikt duidelijk de hand naar de jeugd"

"Doku heeft heel erg veel kwaliteiten, dat hebben we vorig seizoen allemaal al gezien, al is hij nog niet efficiënt. Hij heeft mankementen waar hij aan werkt. Het is een mooi teken van Martinez om aan jonge spelers duidelijk te maken dat ze niet genegeerd worden als ze stappen zetten."

"Het zijn twee veelbelovende spelers. Dimata heeft een lange blessureperiode achter de rug, dus het is afwachten hoe hij verder evolueert. Al is hij goed gestart en heeft hij al enkele wedstrijden kunnen spelen."

"Een teken van vertrouwen naar Hans Vanaken"

"Ook Vanaken, die aan een mindere periode bezig is, houdt hij bij de groep. Dat is wel eens anders geweest. Belgen die in de Belgische competitie spelen worden minder snel gekozen dan jongens die in het buitenland spelen. Het is een teken van vertrouwen naar Vanaken en dat juich ik toe", zegt Snelders.

Met zijn ruime 29-koppige selectie toont de bondscoach ook dat hij niet snel spelers afschrijft. Zo is bijvoorbeeld Yari Verschaeren opnieuw van de partij, die bij Anderlecht nog niet veel aan spelen toekwam. "Dat is opvallend, maar er zijn ook gerennomeerde spelers die hij niet snel laat vallen", zegt Snelders.

"Het was een goed moment om Vanheusden te integreren"

Met het pensioen van Vincent Kompany is er een plaatsje vrijgekomen in de achterhoede. Een naam die de afgelopen weken geopperd werd was die van Standard-verdediger Zinho Vanheusden, maar die haalde de selectie uiteindelijk niet.

"Het is toch verassend dat hij er niet bij is", vindt Snelders. "Hij is al vaak dicht bij de selectie geweest en toont in de competitie ondanks zijn jonge leeftijd toch veel maturiteit. Het is een speler die soms het randje op zoekt, misschien spreekt dat Martinez minder aan."

"Het was misschien een goed moment om hem samen met die andere debutanten te integreren in de groep. Al jaren wordt er ook al gezocht naar een opvolger van Kompany, omdat hij er al te vaak niet bij was door blessurelast. Maar iemand als Vanheusden zal dus nog even in de wachtkamer moeten zitten."