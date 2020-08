Bora-Hansgrohe startte niet na vals-positieve test: "Zo wordt het een loterij"

De hele ploeg is vandaag een tweede keer getest en alle testen waren negatief. De besmette renner vertoonde ook geen symptomen. "Dit hadden we niet kunnen voorzien", zegt manager Ralph Denk. Hij was naar eigen zeggen bang voor de gevolgen voor BORA met oog op de Tour.

De Duitse ploeg liet meteen verstek gaan voor de Bretagne Classic en alle renners en personeelsleden werden in quarantaine geplaatst. Aan de vooravond van de Tour de France wil geen enkele ploeg een fout maken. In de Tour wordt een ploeg weggestuurd na 2 positieve coronagevallen.

Bora-Hansgrohe had normaal gezien met het zevental Benedetti, Burghardt, Drucker, Gamper, Gatto, McCarthy en Schelling in de Bretagne Classic moeten starten. Maar een van die renners - het zou gaan om Gatto - legde een positieve coronatest af.

"Zekerheid nodig over testprocedure en teststrategie"

De gebeurtenissen hebben Denk wel aan het denken gezet. "Het lijkt erop dat mijn bedenkingen bevestigd worden", zegt hij. "Het is bekend dat er een foutenmarge zit op de testen en dus bestaat de kans op vals-positieve resultaten."

"Dit zou geen probleem zijn als er bij positieve testen meteen een controle uitgevoerd kan worden, maar dat is in de huidige UCI-procedure niet het geval. De gezondheid van iedereen moet onze prioriteit zijn, maar niet ten koste van alles."

"Vandaag hebben wij ons volledige team teruggetrokken uit een koers. Dit gaat om sporters die zulke wedstrijden al maanden aan het voorbereiden zijn. En dan kunnen die niet starten door een vals-positieve test."

"We moeten bijsturen, we hebben zekerheid nodig over de testprocedure en teststrategie. Als die er niet komt, dan komen we in de problemen. Zo wordt het een loterij en welk bedrijf wilt er nu investeren in een loterij?"