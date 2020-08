Antonio Conte en Inter strijken plooien glad na "constructief gesprek"

Er zat de afgelopen weken heel wat ruis op de relatie tussen Inter-trainer Antonio Conte en het bestuur. Conte had na het seizoen in de Serie A uitgehaald op een persconferentie en hij leek al na 1 seizoen Inter te verlaten.

Maar vandaag kwam de Italiaanse club met een statement. "De club en Antonio Conte hebben een constructieve gesprek gehad. Er is gefocust op de continuïteit en de strategie en beide partijen hebben de funderingen gelegd om samen te werken aan het project van de club."

De 51-jarige Conte heeft nog maar 1 seizoen achter de rug als trainer van Inter. Dankzij onder meer de doelpunten van Romelu Lukaku legde Inter beslag op de tweede plaats in de Italiaanse competitie. Afgelopen vrijdag was Sevilla net te sterk in de finale van de Europa League.