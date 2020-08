"Persoon is een apart figuur, het enige gevaar is dat ze te lang blijft boksen"

"Delfine Persoon is een heel apart figuur", vertelt Hans Vandeweghe in onze podcast. "Het duurt even voor je bij haar binnen komt. Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk in de bokszaal bij haar in Lichtervelde, naast café De Boksneuzen. Daar is een aftandse brouwerij waar ze traint."

"Figuurlijk duurt het even voor je haar kan opwarmen om met jou te praten, maar eens dat lukt, is ze een heel intelligente vrouw, Iemand die ook graag discussieert over dingen."

"Ik had eens geschreven dat twee vrouwen die op elkaars gezicht slaan tot het bloedt, zoals Persoon en Taylor, geen reclame is voor de sport. Ik zou het mijn dochter niet aanraden. Daar was Persoon boos over. Ik zei haar dat ik haar wel respecteer als atlete en dat besefte ze ook en toen kwam ze los."