"Heeft Kompany wel de oefenstof om jongeren op te leiden en beter te maken?"

Vincent Kompany debuteerde met een 1-1-gelijkspel tegen Moeskroen. Zijn ploeg bracht bij momenten goed voetbal, maar acteerde niet foutloos. Het voetbal van Pep Guardiola dat Kompany wil nastreven, is voorlopig nog veraf.

"De vraag is of zijn voetbal aangepast is aan zijn spelersmateriaal", zegt Hans Vandeweghe in De Tribune. "Je kunt ook je spelersmateriaal aanpassen aan je voetbal, maar dat is een stuk duurder."

"Anderlecht heeft een zeer jonge ploeg, een van de jongste van Europa. En Vincent Kompany is ook een zeer jonge coach. Ik heb me al afgevraagd of hij die spelers beter kan maken. Heeft hij wel de oefenstof om dat geleidelijk aan te leren? Opleiden is het moeilijkste wat er is in een sport."