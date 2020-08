Vandeweghe: "Denk dat Jess Thorup slechtste Gent-trainer was in jaren"

In deze aflevering hoort u:

"Als hij mislukt, verliest Gent veel tijd met Bölöni"

"En dan was er ook nog de bekerfinale (in 2019 tegen KV Mechelen). Een trainer moet zijn spelers toch met de juiste mentaliteit op het veld sturen? Dat is heel vaak niet gebeurd. Hoe vaak heeft Gent in het begin van een match geen goal tegen gekregen."

"Ik ga vaak naar AA Gent kijken en ik denk dat Thorup van de trainers van de laatste jaren in Gent de slechtste is die er ooit geweest is, eerlijk gezegd. Als ik zie welke voetballessen ze hebben gekregen op Cercle Brugge in maart en bij de 1-4 thuis tegen Charleroi."

Het was een drama voor Gent dat Odjidja niet is weggehaald door Anderlecht in de lente van 2019.

"Wat Thorup ook wordt verweten, is de rol van Vadis Odjidja. Met hem zit Gent in een doodlopend straatje, vrees ik. Als je de tegengoals van Gent analyseert, dan zie je dat het vaak begint aan zijn kant."

"Ik heb altijd gezegd dat het een drama is voor Gent dat Odjidja niet is weggehaald door Anderlecht in de lente van 2019. Dat was de bedoeling van Wouter Vandenhaute, maar Vincent Kompany heeft dat toen tegengehouden".

"Gent zit met een fantastische voetballer als er kan worden aangevallen, maar al de rest is een groot probleem. Je zag gewoon dat Thorup te weinig invloed had op Odjidja."

"Als Bölöni AA Gent echt aan het voetballen en strijden krijgt - want in België moet je altijd eerst ten strijde trekken -, dan zit er nog iets in voor Gent. Maar mijn aanvoelen is ook dat de combinatie Odjidja-Kums niet werkt. Veel is verhuld door een ongelooflijk productieve Jonathan David."

Bert Sterckx hoopt voor AA Gent dat de motor snel aanslaat onder Laszlo Bölöni, want anders zit de club met een nieuw probleem. "Als het mislukt met Bölöni hebben ze heel veel tijd verloren. Met de Roemeen zet je geen enkele stap vooruit in de modernisering van de club. Niet op korte en niet op lange termijn."

"Deze competitie is bovendien voor iedereen een race. Elk punt is van goudwaarde. Zeker als je bedenkt dat de competitie wel eens vroeger kan stoppen als er nog eens een coronapiek komt en niet gespeeld kan worden tot de 34e speeldag."