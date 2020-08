Tsjech Vacek is de snelste junior op het EK, Uijtdebroeks wordt 9e

Mathias Vacek finishte vorig jaar als 6e op het EK tijdrijden, maar hield in Plouay het hele pak achter zich. Het werd wel spannend, want de Tsjech deed over de 25,6 kilometer slechts 4 seconden sneller dan de Duitser Marco Brenner.

De bronzen medaille was voor de Italiaan Lorenzo Milesi, die 18 seconden moest toegeven. Uittredend Europees kampioen Andrii Ponomar uit Oekraïne werd 11e.

In de Belgische ploeg werd uitgekeken naar de prestatie van eerstejaarsjunior Cian Uijtdebroeks, begin dit jaar winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij finishte als 9e op 1'12" van winnaar Vacek. Alec Segaert werd 12e op 1'21".