Slovaaks kampioen Slovan Bratislava uit de CL door positieve coronatest

Slovan Bratislava had het op 21 augustus tegen Klaksvik moeten opnemen op de Faeröer in de eerste kwalificatieronde van de Champions League, maar het hele team werd in quarantaine geplaatst nadat een speler positief had getest op het coronavirus.

De Commissie voor Controle, Ethiek en Discipline van de UEFA nam de zaak onder de loep, maar stuurde ze uiteindelijk door naar het Hof van Beroep. Die besliste dat Slovan de wedstrijd met 0-3 verliest.

Een gelijkaardig verhaal bij Pristina, dat uitkwam in de voorrondes van de Europa League. Verschillende spelers testten er postief voor de wedstrijd tegen Lincoln Red Imps uit Gibraltar.

De partij werd vier dagen uitgesteld tot 22 augustus, zodat Pristina nieuwe spelers kon invliegen, maar ook acht spelers van de nieuwe groep testten positief. Daarom kreeg ook Pristina een 0-3 nederlaag aan zijn broek gesmeerd.