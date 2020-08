Sep Vanmarcke won vorig jaar de Bretagne Classic: "Nu heb ik veel vraagtekens"

Van de laatste vier edities werden er drie door een Belg gewonnen. In 2016 mocht Oliver Naesen er zegevieren. De Waaslander deed dat in 2018 nog eens over en vorig jaar kwam Sep Vanmarcke met de handen in de lucht over de eindmeet. De West-Vlaming verdedigt in Plouay zijn titel, maar komt met veel vraagtekens bij zijn conditie aan de start.

"We zijn 24 augustus en we kunnen zeggen dat het seizoen nu pas begint. Het zal qua aantal koersen een heel karig seizoen worden voor mij", zegt de 32-jarige renner van EF Pro Cycling.

"Ik reed voor de Omloop Het Nieuwsblad twee Franse rittenkoersen en daarna volgden Kuurne en Parijs-Nice. En dinsdag dus de GP Plouay. Daarna sta ik weer even op non-actief en volgt op 22 september het Belgisch kampioenschap in Anzegem."

Tussen Parijs-Nice en de Bretagne Classic zitten meer dan vijf maanden zonder competitie. "Je traint toch altijd met een doel. Ik ben conditioneel wel in orde, maar de hoofddoelen liggen voor mij iets later op het seizoen met de klassiekers."

"Ik zal in Plouay aan de start komen met veel vraagtekens. Sommige renners rijden het Europees kampioenschap en zijn er niet bij, maar het deelnemersveld zal toch voldoende gestoffeerd zijn om enkele toppers aan de start te krijgen. Bovendien hebben sommigen veel meer wedstrijdkilometers in hun benen dan ik."

Het parcours is veranderd, maar blijft wel in grote lijnen hetzelfde als dat van voorgaande jaren. "In de buurt van Plouay heb je altijd golvende wegen. Het parcours van de wedstrijd mag dan wel over enkele andere wegen lopen, in sé blijft het hetzelfde. Smalle wegen en steeds maar op en neer. Ik wacht af wat ik er kan uitrichten. Ik start er met een hoop vraagtekens."