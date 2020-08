Remco Evenepoel heeft het ziekenhuis verlaten: "Het wordt een harde en lange weg"

Hij viel over een muurtje in de afgrond. Daarbij liep hij een bekkenbreuk op, waardoor zijn seizoen voorbij is. Vorige maandag werd hij overgebracht naar het ziekenhuis in Herentals.

Evenepoel: "Ik trek me op aan het gegeven dat ik er nog ben"

"Het gaat al veel beter dan vorige week", vertelde een opgewekte Remco Evenepoel aan de verzamelde pers in Herentals.

"De pijn is afgenomen en ook de medicatie is afgebouwd. Het betert. Ik ben er nog en daar trek ik me aan op. Ik heb geen verlamming en ik leef nog. Dat is voor mijn familie het belangrijkste."

"Vorige week zette ik op de dag van het BK tijdrijden mijn eerste stappen, op de dag van het EK mag ik naar huis. Ik kon die twee koersen winnen, maar dit voelt als een persoonlijke overwinning."

"Momenteel moet ik nog rusten", zegt Evenepoel over zijn herstel. "De breuken moeten herstellen."

"Ik moet zeker tot eind september zo goed als neerliggen. Af en toe mag ik eens stappen, maar dat is het maximum. Voor een renner zijn het vrij ingewikkelde breuken die 200 procent moeten zijn voor ik op een zadel kan zitten."

"Ik hoop dat het me geen bloed kost, maar wel veel zweet en tranen. Het wordt nog een lange en harde weg. We gokken op een half jaar voor ik top zal zijn, maar dat heb ik er voor over. Zoals ik al zei: ik trek me op aan het gegeven dat ik er nog ben en dat ik nog kan bewegen."