Paraguay laat Ronaldinho na 5 maanden opsluiting vrij

Ronaldinho en zijn broer werden in maart aangehouden toen ze met een vals paspoort het land probeerden binnen te geraken. Voetbalster of niet, de Braziliaan werd zonder pardon naar de gevangenis gestuurd.

Na een tijdje, en na het betalen van een borgsom, mocht Ronaldinho die gevangenis inruilen voor huisarrest in een luxehotel in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion. Dat huisarrest is nu door een rechter opgeheven, Ronaldinho mag weer terug naar huis.

"Hij is vrij om naar eender waar te reizen, maar hij moet ons het komende jaar wel laten weten als hij van thuisadres zou veranderen", laat de rechter weten. Ronaldinho en zijn broer moeten wel nog een boete betalen van respectievelijk 76.000 en 93.000 euro.