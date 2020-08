Nederlandse Elise Uijen overklast tegenstand op EK tijdrijden bij junioren

Net als in alle categorieën kregen de meisjes junioren een parcours van 25,6 kilometer voor de kiezen. Elise Uijen bolde als 9e van het startpodium en zette met 37'24" een toptijd neer waar niemand meer aan kon tippen.

Met een gemiddelde snelheid van 41,05 km/u per uur was Uijen uiteindelijk meer dan een minuut sneller dan de nummer 2, de Française Maeva Squiban. Het brons was voor de Iteliaanse Carlotta Cipresi, die al bijna anderhalve minuut moest prijsgeven.

Shirin van Anrooij, de uittredende kampioene, moest vrede nemen met de 4e stek. Julie De Wilde was de eerste Belgische op de 7e plaats, op ruim 2 minuten van winnares Uijen. Marith Vanhove eindigde als 13e op 3'05".