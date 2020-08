Mooie 5e plaats voor Shari Bossuyt, goud is weer voor Hannah Ludwig

Hannah Ludwig was ook vorig jaar in Alkmaar al een maatje te groot voor de concurrentie en demonstreerde in Plouay opnieuw haar overmacht. De Duitse maalde de 25,6 kilometer af in 35'53" en was daarmee 25 seconden sneller dan haar landgenote Franziska Koch.

De 3e plaats was voor de Poolse Marta Jaskulska, die een handvol seconden sneller was dan Elena Pirrone, vorig jaar nog goed voor brons.

Shari Bossuyt reed een knappe tijdrit en finishte als eerste Belgische op de 5e plaats, op 16 seconden van het podium. Britt Knaven - dochter van voormalig Roubaix-winnaar Servais - werd 16e op ruim 3 minuten van winnares Ludwig.