Jasper De Plus (23) rijdt vandaag het EK tijdrijden bij de profs. Voor de renner van Circus Wanty-Gobert verliep de start niet van een leien dakje. De fiets van De Plus werd net voor zijn moment van de waarheid nog eens gecontroleerd, maar de timing was te strak. De Plus verscheen te laat op het podium en moest “een vliegende start” nemen.