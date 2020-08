James Maddison: geen Manchester United, wel nieuw Leicester-contract

James Maddison was het voorbije seizoen als spelmaker een van de drijvende krachten bij Leicester City. Het leverde hem niet alleen selecties voor de nationale ploeg van Engeland op, maar ook interesse van topclubs. Vooral Manchester United werd aan de 23-jarige spelmaker gelinkt.

Maar die transfer lijkt nu van de baan nu Maddison zijn contract bij Leicester City heeft opengebroken. "Het is uiterst opwindende periode om voor Leicester te mogen spelen. Er gebeuren zoveel positieve dingen op en naast het veld. Daar wil ik deel van uitmaken", zegt Maddison.

Leicester, ook de club van Youri Tielemans en Dennis Praet, eindigde afgelopen seizoen net buiten de CL-plaatsen. "We hebben het voorbije seizoen een enorme stap vooruit gezet, maar we weten ook dat er nog meer mogelijk is. Dat willen we zowel in Europa als Engeland tonen straks."