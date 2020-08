Extra Time over fout van Trebel: "Wat zeggen ze dan in dat busje?"

Franky Van der Elst stond zondag al met zijn mond vol tanden toen hij vaststelde dat de tackle van Adrien Trebel geen rood opleverde. "Ik vind het nog altijd onbegrijpelijk", zegt Van der Elst in Extra Time.

Trebel gaf na de match zelf ook toe "dat rood mogelijk was". "Maar ik had niet de intentie om hem pijn te doen, ik trek mijn voet ook terug."

Frank De Bleeckere gaf uit naam van het Referee Department toe dat ook zij hier rood verwacht hadden. "De VAR had de ref naar de beelden moeten laten kijken." "Dat is nu al de 2e keer in 3 speeldagen dat hij dat moet zeggen, dat is toch wat veel", merkt Van der Elst op.

"Ik zou wel eens willen weten wat er op dat moment in dat busje gezegd wordt. Wat zeggen ze onder elkaar en waarom beslissen ze niet om in te grijpen?"

Filip Joos heeft, ook na het bekijken van andere discutabele fases, het gevoel "dat ze te veel naar de details kijken", waardoor de VAR soms het grotere plaatje mist. "Maar dat is ook menselijk."