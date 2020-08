Delfine Persoon komt op haar woorden terug: "Ik heb niet terecht verloren"

Delfine Persoon stapte zaterdagavond weer in de ring tegen Katie Taylor, de koningin van haar gewichtsklasse. Persoon dwong de Ierse weer tot het uiterste, maar moest net als in New York vorig jaar het hoofd buigen. Ook deze keer was het verschil (zeer) klein.

"Deze keer respecteer ik de beslissing van de jury", reageerde Persoon onmiddellijk na het gevecht. Vandaag, net geen twee dagen na de titelkamp, kwam er in haar thuishaven een ander verhaal.

"Wij redeneerden: als je niet wint met knock-out, dan verlies je terecht op punten. Maar na het herbekijken van de kamp vinden we niet dat we terecht verloren hebben", argumenteert Persoon vandaag.

"In New York heb ik er een harde kamp van kunnen maken, nu was ik voorzichtiger door mijn gebroken neus na twee ronden. Je bent dan toch op je hoede."

"Alle respect voor Katie, die een betere kamp uitgevochten heeft. Maar ik heb haar neus niet gebroken. Ik geef de kopstoten niet, hé."

"Maar ik las ook veel commentaren uit België, van kenners die zeiden dat ik niet verloren had. Ook Anthony Joshua (wereldtopper in het boksen) gaf me een schouderklopje en zei dat ik de kamp gemaakt had."

"Ik herhaal wat ik zaterdagavond zei: alle respect voor Katie, ook nu nog. Maar als ik de kamp herbekijk, dan heb ik - ook met mijn gebroken neus - grote twijfels dat ik zeker verloren heb."